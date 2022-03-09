Всемирная организация здравоохранения в курсе появления штамма «Дельтакрон».

Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.‎

По ее словам, «Дельтакрон» зафиксирован в ряде европейских стран, но уровень заражений низкий.

«Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был выявлен очень низкий уровень заражений», — сказала она.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ добавила, что «Дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «Дельта» AY.4 и «Омикрон» BA.1/BA.2, он уже обсуждался экспертами ВОЗ на встрече 7 марта.