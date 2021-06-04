Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) объяснило свое решение запретить полеты над Беларусью стремлением снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны. Об этом сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

2 июня текущего года по результатам консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02.

«Директива по безопасности (SD) призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов… что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено…», — сказал представитель EASA.