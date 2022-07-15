Пожарные в ряде регионов Франции, Португалии и Испании ведут активную борьбу с сильными лесными пожарами.

Как передает Интерфакс, во Франции в департаменте Жиронда пожары уже уничтожили 7,5 тыс. гектаров лесных массивов. Более 11 тыс. человек эвакуированы. При этом, согласно прогнозам, ситуация с пожарами вряд ли улучшится до воскресенья. Почти 1 тыс. пожарных задействована в тушении пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Для ликвидации пожаров привлекли специализированную авиацию.

На западе Португалии в регионе Лейрия пожарные пытаются взять под контроль бушующие лесные пожары, которые быстро распространяются из-за сильного ветра. Уничтожено несколько жилых домов, закрыты автомобильные дороги, проводится эвакуация жителей небольших населенных пунктов. На фоне этой ситуации в стране режим ЧС продлили до 17 июля.

Пожары также охватили леса в автономном сообществе Эстремадура на юго-западе Испании, где огонь за последнюю неделю уничтожил около 5,5 тыс. гектаров леса. Пожарные предупреждают о риске сильных пожаров в автономном сообществе Кастилия и Леон.

В ряде европейских стран установилась аномально жаркая сухая погода. В Португалии на этой неделе температура воздуха в некоторых районах поднималась до 47 градусов, этот показатель оказался самым высоким за июль. Во Франции на юго-западе столбик термометра поднимался до 38 градусов, на юге — до 40.