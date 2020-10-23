В Европе начали отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса

В странах Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки из-за пандемии коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

В частности, от проведения ярмарки в этом году отказались в Страсбурге во Франции. В 2019 году ее посетили 2 миллиона человек.

Также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают порядка 1 миллиона человек.

Советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к «цифровому Рождеству» в этом году.

Власти Ирландии ввели жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом, чтобы попытаться нормализовать ситуацию к Рождеству.

В последние недели в странах Европы сообщают о росте заболеваемости коронавирусом.