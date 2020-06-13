В Европе из табака создают вакцину от коронавируса

Ведущие лаборатории всего мира и фармацевтические гиганты вступили в гонку по созданию вакцины от коронавируса.

Как сообщает Medicine, в поисках дешевого, быстрого, а главное – эффективного и безопасного препарата ученые используют методы, который на первый взгляд кажутся научной экзотикой.

Так, европейские исследователи для создания вакцины используют австралийский табак Nicotiana benthamiana. И на хорошие результаты вполне можно рассчитывать: ранее уже удалось из листьев такого табака получить антитела к вирусу Эболы.

Следует отметить, что ученые модифицируют гены растения: вводят антигены вирусов и так в листьях начинается выработка антител.

“Растения – настоящие союзники ученых, они дают возможность активировать вирусные белки, нуклеиновые кислоты без прямого контакта ученых с вирусом-возбудителем. С помощью биотехнологий мы можем создать вирусоподобные частицы, избегая работы с естественным патогеном”, – рассказал один из авторов исследования Джордж Ломонософф.

Ученые утверждают, что используя табак можно создать биофабрику по производству антител к коронавирусу. Причем, затрат потребуется меньше, чем при разработке традиционных вакцин. А времени потребуется совсем немного.

Ведь главная особенность австралийского табака, из-за которой на него обратили внимание ученые – неприхотливость и способность к быстрому воспроизведению. А также абсолютная предсказуемость при его выращивании – за 750 тысяч лет назад растение осталось неизменным.