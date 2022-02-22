Вчера мировое сообщество в очередной раз убедилось в неумеренном аппетите и непомерных амбициях Кремля, который всеми грязными методами пытается расширить свое «жизненное пространство» за счет других суверенных государств. Признание президентом России Владимиром Путиным сепаратистских образований «ЛНР» и «ДНР» наглядно показало, что официальной Москве наплевать не только на суверенитет Украины, но и на все международные нормы права.

Все угрозы (кстати, довольно беззубые) западного мира о всевозможных санкциях против России в случае принятия подобного шага для Путина оказались пустым звуком.

В речи главы российского государства, пронизанной историческими фальсификациями, особое внимание привлекла следующая мысль. «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией», — сказал он. По его словам, Украину можно назвать имени Ленина, и он ее автор и архитектор.

Уж больно знакомые слова, не правда ли? Путин в слово в слово повторил многолетний бред армянских псевдоисториков и политиканов, утверждающих, что Азербайджан создан Турцией, а Карабах отдан нашей стране Сталиным. Даже немного странно, что политик такого ранга как Путин мог уподобиться армянам и высказать подобную ахинею. К армянам мы еще вернемся, а пока поговорим о признании «ЛДНР».

Было ли неожиданным это решение Путина? Скорее нет, чем да. После аннексии Крыма, а спустя месяц и начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины, было понятно, что спокойной жизни украинцам не видать.

Все последующие шаги и заявления Путина и его окружения говорили о том, что аппетит Кремля растет как на дрожжах. Оставив Украину на потом, Москва обратила взор почти по всем направлениям постсоветских стран. И свои территориальные претензии президент РФ летом 2020 года высказал без намека, как говорится, в лоб.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», — высказал свое мнение Владимир Путин.

Его слова подхватили некоторые депутаты Государственной думы, но с указанием конкретного адресата. А именно Казахстана.

Так, председатель комитета по образованию и науке Госдумы, доктор исторических наук Вячеслав Никонов (кстати, родной внук главы МИД СССР Вячеслава Молотова) в своем выступлении в программе «Большая игра» на Первом канале заявил: «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

Спустя некоторое время последовало и вовсе хамское заявление другого депутата Госдумы Евгения Федорова.

«В данном случае Казахстан «арендовал» у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории, случайным образом 100 процентов своей территории. Но это уже детали такого процесса. Хотите уходить? Хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ату и все остальное и уходите. Они скажут: «А у нас не остается территории, куда идти». А мы здесь при чем?», — сказал он.

Понятное дело, что бесхребетные депутаты не осмелились бы высказать подобные оскорбительные речи в адрес независимого государства, не будь на это «добро сверху». Конкретнее, Путина.

Становилось ясно, что тучи над Казахстаном сгущаются, и рано или поздно Москва заварит там «густую русскую кашу». Последним тревожным звонком стало заявление Путина от 12 декабря 2021 года, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России».

И спустя 20 дней в Казахстане произошли известные события. Силы ОДКБ во главе с Россией вошли в страну. Правда, через несколько дней, после подавления массовых протестов «миротворцы» ушли, но Кремль дал четко понять: «можем повторить».

Таким образом, Москва закулисно прибрала к рукам Нур-Султан, сделав еще один шаг на пути возрождения СССР. И после признания «ЛДНР» и заявления Путина об авторстве Ленина в деле «создания» Украины, две самые крупные постсоветские страны оказались в «путинском капкане».

Однако, судя по всему, Казахстан не намерен так легко сдаваться и идти на поводу Первопрестольной. Об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. «Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — сказал он.

Эти слова вызвали недовольство и возмущение одной из многочисленных цепных псов Кремля – главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Глава RT расценила данное заявление как проявление неблагодарности. «И чего мы их спасали, спрашивается?» — задалась вопросом Симоньян.

В следующем своём посте главред RT порассуждала о неблагодарности. «Вообще самые гадкие люди — это люди, не способные испытывать благодарность, — написала телеведущая в своём ТГ-канале.

Симоньян уверена, что неблагодарность — зародыш предательства. «Именно неблагодарные люди легко, без мук и бессонных ночей, с полным сознанием своей правоты, становятся предателями. Это самые подлые, склизкие, самозабвенно циничные и опасные люди. Их надо избегать. Что уж говорить о государствах», — отметила журналистка.

Кстати, это не впервой, когда зарвавшаяся хабалка оскорбительно высказывается в адрес Казахстана. После вышеупомянутых событий в этой стране Симоньян в ультимативной форме выдвинула условия:

Крым — признать.

Кириллицу — вернуть.

Русский язык – второй государственный, как в Киргизии.

Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и как

Выгнать антироссийские НКО.

Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.

И вот сегодня она вновь решила тявкнуть в адрес Казахстана. Скажите на милость, с какой стати Нур-Султан должен благодарить Москву? За заваруху с многочисленными жертвами?

Казахстан дал четко понять, что будет исходить из основ международного права и основных принципов устава ООН, а не потакать сепаратистским прихотям ВВП. И никто не смеет независимому государству указывать, как, когда и что делать.

Что касается неблагодарности, как зародыша предательства, то в этом Симоньян абсолютно права. Только вот с адресатом она ошиблась. Неблагодарных предателей ей следует искать среди своих соплеменников. Симоньян нужно вспомнить (если не вспомнит, прабабушка напомнит), что именно армяне, будучи подданными Османской империи в годы Первой мировой войны, подняли мятеж и нанесли удар в спину в угоду Российской империи.

А если ей трудно напрячь деградирующее мозговое вещество, то советуем покопаться в недавнем прошлом армянского предательства по отношению к Азербайджану. За все хорошее, что дали азербайджанцы армянам, последние «отблагодарили» с лихвой. Оккупировали азербайджанские земли, уничтожили историко-культурные памятники, учинили Ходжалинский геноцид.

Впрочем, предательская натура проявляет себя по отношению ко всем, кому они обязаны своим существованием. Достаточно вспомнить антироссийские протесты в Армении после сокрушительного поражения в ходе 44-дневной войны. «Благодарные» армяне призывали русских (имеется в виду 102-российская военная база в Гюмри) убраться из Армении за то, что Москва не стала за них воевать против Баку. И это при том, что Кремль чуть ли не ежедневно направляла грузы с оружием в Ереван.

Хотя армян, да и Симоньян, особо винить не стоит. Вирус предательства сидит у них в генах. И я не удивлюсь, если после ухода Путина, Симоньян первая начнет изрыгать проклятья в его адрес в угоду новому хозяину…