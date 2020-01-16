В этом месяце Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Ранее госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. Министр национальной обороны Польши недавно заявил, что две страны завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.

«Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35», — сказал Блащак, назвав эти истребители «самыми современными самолетами в мире». (РИА Новости)