В Эстонии заявили о контактах арестованного правозащитника со спецслужбами России

Полиции безопасности Эстонии (КаПо) арестовала правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко из-за его контактов со спецслужбами РФ. С таким утверждением выступил в понедельник генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.

«Мы арестовали его за то, что у него есть контакты со спецслужбами России, — сказал он порталу ERR. — Если человек говорит просто, что ему что-то нравится — это одно дело, но если он занимается своей деятельностью благодаря чужим спецслужбам, то это уже уголовное расследование».

Синисалу отказался от других комментариев, поскольку следствие по делу продолжается.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас сообщила, что Середенко был задержан в начале месяца, его подозревают «в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики». Как добавила Кюнгас, суд по ходатайству Госпрокуратуры выдал санкцию на арест Середенко, признав подозрения в его адрес и задержание обоснованными. Пресс-секретарь в интересах следствия отказалась разглашать другие подробности. (ТАСС)