Россия продолжит контакты с Арменией, Путину и Пашиняну есть что обсудить.

Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он сказал, что во время недавних разговоров двух лидеров были «некоторые субстантивные моменты».

«Они могли бы встретиться в Бишкеке на саммите СНГ, если бы Пашинян приехал туда лично. Путин проведет переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым, обсудит вопросы дальнейшего пребывания российских миротворцев в Карабахе и мирную интеграцию армян», — отметил Ушаков.