Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила в четверг мнение, что Запад не должен «давать право голоса» России по вопросу расширения НАТО.

«России также нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории», — утверждала она на пресс-конференции правительства, комментируя итоги разговора, который провели президенты России и США 7 декабря.

«Я поговорю на эту тему и с президентом [Эстонии] Аларом Карисом, чтобы вновь повторить позиции правительства, также в планах связаться с другими премьер-министрами нашего региона», — добавила Каллас. (ТАСС)