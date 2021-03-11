В Эстонии пообещали помочь Украине вернуть Крым

Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине вернуть Крымский полуостров и сделать его украинским. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Газета.Ру.

«Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деокупации Крыма», — говорится в сообщении.

Все это, по его словам, требует постоянства, международного сотрудничества и «собственного неустанного лоббирования Украины».

| 2021-03-11T22:04:59+04:00 11 марта 2021, 23:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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