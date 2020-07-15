В Эстонии открыто назвали Россию угрозой и призвали солдат к готовности противостоять

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что Россия несет угрозу его стране, от которой нужно защищаться, сообщает OBOZREVATEL.

В своем обращении к новобранцам, опубликованном на сайте оборонного ведомства, он призвал их быть готовыми к противостоянию.

«Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат – это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг», – подчеркнул Луйк.

Он также привел в пример российскую агрессию в Украине, напомнив, что там погибло более 13 тысяч человек.

«Нам не нужно смотреть далеко от дома, чтобы увидеть, как восточный сосед находится в состоянии военного конфликта с соседним государством в Восточной Украине или оккупируя территорий соседнего государства Грузии, Крыма», – сказано в заявлении.

«Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», – добавил Луйк.

Министр обороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.