Министр обороны Эстонии Калле Лаанет на церемонии возложения венка «От народа Эстонии» в рамках 102-й годовщины перемирия в войне с Советской Россией заявил о реальной угрозе со стороны Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров», — объяснил Лаанет.

Он напомнил, что у Эстонии есть «сильные союзники», с которыми страна обеспечивает взаимную защиту.