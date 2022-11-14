Евросоюз (ЕС) в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд.

Как передает «Известия», об этом сообщил 14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Такую сумму Боррель озвучил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. По его словам, она составляет 45% от объема поставок оружия Украине от США.

Как сообщалось накануне, ЕС намерен предложить 9 ноября новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Предполагается, что деньги будут предоставлены Киеву в январе 2023 года.

3 ноября Борель заявил, что ЕС уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран — членов ЕС.

По заявлению Пентагона, в общей сложности с начала российского вторжения, США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд. По словам советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, США намерены и дальше продолжать помогать Украине, чтобы поставить ее в лучшее положение на поле боя.