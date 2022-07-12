Генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино заявил, что возможная передача Ираном беспилотников России станет «опасным развитием событий». Об этом он сообщил на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента, передает ТАСС.

«Что касается Ирана и беспилотников, то это очень беспокоящее развитие событий», — сказал он.

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг информацию о возможной передаче беспилотных летательных аппаратов российской стороне.

Дипломат также добавил, что позиция Ирана в отношении ситуации на Украине ясна и многократно озвучивалась.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американские власти предполагают, что Иран планирует передать Российской Федерации до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе таких, которые могут нести вооружения. По его словам, правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить РФ до нескольких сотен беспилотников, в том числе и те, которые могут нести вооружения.