В ЕС обеспокоены ударом по офисам СМИ в Газе

Евросоюз выражает чрезвычайную обеспокоенность ударом Израиля по офисам СМИ в Газе, журналисты должны работать в свободной среде. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Журналисты должны иметь возможность работать в свободной среде, и это еще важнее в конфликтной зоне. Разрушение офисов СМИ вызывает чрезвычайное беспокойство, конечно», — сказал он.

По словам Стано, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель последние дни находится в постоянном контакте с властями региона и международными партнерами с целью остановить эскалацию конфликта. Он напомнил, что Боррель созвал экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза на 18 мая, чтобы обсудить ситуацию. «Приоритет сейчас — остановить эскалацию, чтобы люди больше не умирали», — добавил Стано.

Евросоюз на данный момент не обсуждает вопрос введения санкций в связи с палестино-израильским конфликтом, отметил Стано. «Насколько мне известно, на данный момент ни одна страна не поднимала вопрос о введении санкций», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.