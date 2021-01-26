В Ереване анонсировали встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении состоится в ближайшие дни, сообщили Sputnik Армения в офисе вице-премьера Армении Мгeра Григоряна.

Ранее РБК сообщил о том, что вице-премьеры Азербайджана, России и Армении — Шахин Мустафаев, Алексей Оверчук и Мгер Григорян — намерены 27 января провести встречу в Москве для обсуждения строительства транспортных коммуникаций.

«Встреча будет в ближайшие дни, точная дата и время пока уточняются. В повестку не включено конкретное направление или инфраструктура, она предполагает обсуждение различных вопросов, связанных с региональной транспортной разблокировкой», — сообщили в офисе.

Напомним, по итогам встречи трех лидеров в Москве 11 января было подписано совместное заявление. Документ, в частности, предполагает создание трехсторонней рабочей группы по вопросам развития Нагорного Карабаха, а также разблокировку региональных коммуникаций.

| 2021-01-26T15:11:31+04:00 26 января 2021, 15:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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