В Ереване анонсировали встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении состоится в ближайшие дни, сообщили Sputnik Армения в офисе вице-премьера Армении Мгeра Григоряна.

Ранее РБК сообщил о том, что вице-премьеры Азербайджана, России и Армении — Шахин Мустафаев, Алексей Оверчук и Мгер Григорян — намерены 27 января провести встречу в Москве для обсуждения строительства транспортных коммуникаций.

«Встреча будет в ближайшие дни, точная дата и время пока уточняются. В повестку не включено конкретное направление или инфраструктура, она предполагает обсуждение различных вопросов, связанных с региональной транспортной разблокировкой», — сообщили в офисе.