Дополнительные инвестиции на уровне свыше €470 млрд в год необходимы для достижения климатических целей ЕС к 2030 году. Об этом заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по бюджету ЕС в Брюсселе.

«Для выполнения климатических целей ЕС 2030 года (сокращение углеродных выбросов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года — прим. ТАСС) потребуются дополнительные инвестиции на уровне свыше €470 млрд в год, — сообщила фон дер Ляйен. — Именно поэтому 30% нашего фонда восстановления после пандемии «ЕС нового поколения» (Next Generation EU) направлены на финансирование зеленого перехода ЕС».

Глава Еврокомиссии отметила, что для аккумуляции такой суммы инвестиций потребуется задействование частных, государственных, европейских и международных источников.

Она также сказала, что еще 20% всех фондов ЕС по восстановлению после пандемии будут направлены на стимулирование инноваций и цифровой трансформации европейской экономики и общества. Она с удовлетворением подчеркнула, что многие страны ЕС перевыполняют установленный Еврокомиссией план инвестиций и «инвестируют в цифровые технологии как никогда ранее».