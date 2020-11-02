В Египте заявили, что не считают свободой слова публикацию антиисламских карикатур

Каир не расценивает публикацию карикатур на ислам как проявление свободы слова, тема религии требует вежливости и ответственного поведения. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«Мы всегда заявляли, что не поддерживаем публикацию [таких карикатур] и не расцениваем это как проявление свободы слова, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы считаем, что всегда необходимо учитывать чувствительность и убеждения других людей, чтобы не причинять им боль и дискомфорт».

По его мнению, все общества должны быть осторожны в своих оценках, комментариях, особенно когда они касаются священных вопросов религии и веры. «Это просто вопрос вежливости, ответственного поведения, и он должен рассматриваться в качестве такового, а не быть поводом для волнений, конфликтов и разобщения людей», — добавил глава МИД.