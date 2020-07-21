В Египте раскрыли секрет мумии «кричащей женщины»

Египтологам Захи Хавассу и Сахару Салиму удалось раскрыть тайну мумии «кричащей женщины» из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри. Как сообщили ученые Ahram Online, исследование с использованием компьютерной томографии показало, что смерть принцессы наступила внезапно от сердечного приступа, который стал следствием атеросклероза коронарных сосудов. При бальзамировании было сохранено положение женщины в момент смерти.

Таким образом, сильная боль, которую она испытала перед кончиной, явилась причиной широко открытого рта мумии и выражения лица, будто искаженного от ужаса. Ее голова была повернута вправо, а ноги скрещены. При этом обычно древние египтяне хоронили своих покойников в традиционной выпрямленной позе и с закрытым ртом. Как показало исследование, особе царской фамилии в момент кончины было более 60 лет. Она страдала от нескольких серьезных заболеваний. По мнению Хавасса, «кричащую женщину» обнаружили через несколько часов после смерти. Ее тело к этому моменту окоченело.

Мумия принцессы была найдена в конце XIX века среди 40 мумий членов царской династии в крупном захоронении. Древние жрецы надежно спрятали останки, чтобы они не стали добычей расхитителей гробниц. (gazeta.ru)