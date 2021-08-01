Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов греческого острова Кос. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) утром в воскресенье, 1 августа.

Подземные толчки зафиксировали в 04:31 по времени UTC (07:31 по Киеву – ред.). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Землетрясение также зафиксировано в турецкой Датче.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Сообщения об угрозе цунами не поступали.