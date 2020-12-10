В двух регионах России произошло мощное землетрясение

В двух регионах России — Приангарье и Бурятии произошло мощное землетрясение.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 5.45 на территории Иркутской области произошло сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске — 5-6. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0», — говорится в сообщении ведомства в сториз Instagram.

Позднее в ГУ МЧС по Бурятии уточнили информацию об интенсивности толчков в регионе.

«Магнитуда составила 5,5. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Как отметили в МЧС России, эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее от Дубинино

В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории города продолжают работу в штатном режиме.

Спасатели в обоих регионах обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики.