В двух районах компактного проживания азербайджанцев в Грузии введен карантин

Муниципалитеты Марнеули и Болниси обнародовали правила строгого карантина, введенного с сегодняшнего дня.

По сообщению грузинского бюро Report, запрещено въезжать/выезжать на территорию обоих районов.

Жителям районов разрешено выходить лишь за лекарствами, продовольствием и посещать больницу. Полностью остановлено движение общественного транспорта. Сельскохозяйственные работы, согласно протоколу, будет курировать Министерство здравоохранения Грузии, а охранять общественный порядок и вести контроль за объявленной в стране чрезвычайной ситуацией будет Министерство внутренних дел. Медработники будут проверять состояние здоровья местных жителей и справляться об их нуждах.

Будут созданы условия для деятельности местных средств массовой информации, общественные вещатели будут распространять сведения о ситуации в Марнеули и Болниси.

Напомним, что карантин был введен в Марнеули и Болниси в связи с выявленным минувшим днем у одной из жительниц Марнеули короновирусом. Источник заражения пока не определен. На въезде в Марнеули размещен пост-патруль, движение в районе полностью контролируется. В обоих районах компактного проживания азербайджанцев созданы пункты медобследования.