В Думе назвали варварством решение Дании уничтожить норок из-за COVID-19

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает варварством и истерикой решение датского правительства сжечь всех норок на зверофермах из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, это уже «не первая паническая история». Бурматов напомнил, что в начале пандемии в России тоже звучали опасения из-за возможности передачи коронавируса от животных, в том числе домашних, пока не было убедительно доказано обратное.

Парламентарий заявил, что норки, заразившиеся коронавирусом, могут представлять научный интерес, но не более.

Кроме того, Бурматов отметил, что обслуживанием звероферм занимается небольшое количество людей, поэтому можно соблюсти безопасность и «нет необходимости в массовом уничтожении этих зверьков» (aif.ru)