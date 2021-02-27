В Дублине протест против локдауна закончился столкновениями с полицией

В результате столкновения в ирландской столице протестующих против локдауна с правоохранителями один полицейский был госпитализирован, 23 человека задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

По данным агентства, в субботнем протесте против ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, приняли участие сотни человек. Демонстранты, собравшиеся к двум часам дня, прошли через центр города и попытались войти в парк Сант-Стивенс-Грин.

Отмечается, что один из участников шествия направил на полицейского предмет, похожий на зажженную петарду. После того, как она попала в сотрудника, полиция начала оттеснять протестующих и применила дубинки.

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