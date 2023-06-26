Акция протеста против обсуждения возможного отказа Ирландии от многолетней политики военного нейтралитета прошла сегодня утром в центре Дублина.

Как передает # cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило онлайн-издание The Journal.

Около 100 участников акции протеста собрались у входа в Дублинский замок, где позже с речью выступит премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Протестующие держали плакаты с надписями: «Нет НАТО — нет войн», «Нет империализму НАТО». Они также выкрикивали лозунги: «Нет НАТО — нет войне» и «Чего мы хотим? Ирландского нейтралитета». Отмечается, что протесты были организованы Ирландским антивоенным движением.

22 июня в Корке начались общественные консультации по теме военного нейтралитета Ирландии. Мероприятие, которое носит формальное название «Консультативный форум по вопросам политики в сфере международной безопасности», продолжилось в Голуэе 23 июня. Консультации в Дублине продлятся до 27 июня.