В домах торжеств бронируют места: оживит ли предстоящая вакцинация рынок свадебных услуг?

В нашей стране традиционно принято проводить свадьбы с размахом, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас вступающие в брак вынуждены ограничиться скромной церемонией или ждать лучших времен. Дома торжеств, коих в Азербайджане огромное количество, простаивают уже долгое время, и люди, задействованные в сегменте свадебного бизнеса, остались без работы.

Некоторые эксперты в сфере здравоохранения считают, что можно будет вернуться к проведению массовых мероприятий, в частности свадеб, к концу этого года, когда благодаря вакцинации коронавирус отступит. Но владельцы и сотрудники домов торжеств надеются, что так долго им ждать не придется. По сообщению XƏZƏR TV, после новостей о вакцинации люди массово бронируют дни для проведения свадеб.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов не думает, что дома торжеств вскоре возобновят свою работу.

«Если пойти на такой шаг, то последствия могут быть печальными. Так, в Грузии на свадьбе 21 человек заразился COVID-19, и уже длительное время эпидемиологическая ситуация в этой стране остается сложной. Спешить с возобновлением массовых мероприятий не нужно. Если их возобновить, то через какое-то время снова придется вводить локдаун. Сейчас вирус мутирует, и пандемия продолжается. Вакцинация займет немало времени. В России вакцинация уже началась, но за два месяца охвачен только 1 % населения. Для создания коллективного иммунитета потребуется порядка года. Надеяться на вакцинацию в ближайшее время не стоит»,– сказал он #.

Эксперт отметил, что жесткий карантинный режим, безусловно, негативно повлиял на рынок труда, существенно уменьшилось число рабочих мест, хотя по официальной статистике, работников, трудящихся по найму, зарегистрированных на госпортале, меньше не стало. Однако это люди, которые либо работают в госсекторе, либо в коммерческих структурах, которые находятся в подчинении государства, таких как Socar, Azersu и др. В нынешних условиях рынок труда в основном покидают представители неформального сектора, самозанятые. В домах торжеств работало по несколько сот человек, но было оформлено гораздо меньше или же люди работали там по VOEN. В организации свадеб участвовали не только они, но и те, кто специализировались на сдаче в аренду машин для свадьбы, специалисты по свадебным прическам и макияжу, фотографы, представители шоу-бизнеса, выступавшие на торжестве и т.д. Конечно, как говорит Мамедов, все они понесли большие финансовые потери.

Экономист Натиг Джафарли также сказал о том, что в домах торжеств работников обычно не оформляли, потому уровень безработицы там сложно подсчитать. Но цифра может оказаться внушительной.

Он заявил, что учитывая отношение к свадьбам нашего населения, это был серьезный экономический сегмент, имеющий мультипликативный эффект.

Говоря о возможности разрешения на проведение свадеб, экономист отметил, что в ближайшие месяцы возврат к свадебным мероприятиям, в которых бы участвовали сотни людей, невозможен.

«Скорее всего, когда свадьбы разрешат, а это не раньше марта-апреля, будет ограничение на количество гостей. Ближе к лету на открытом воздухе ограничения начнут снимать. Но раньше чем до конца года надеяться на то, что все вернется к тому, как было, не стоит. Вакцинация у нас еще не началась, и неизвестно, какой от нее будет эффект. Уже говорят о том, что даже если вакцинация будет активно осуществляться по всему миру, надо продолжать придерживаться определенных правил, чтобы не допустить распространения новых штаммов вируса»,– сказал Джафарли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что идут разговоры о том, что с марта разрешат проведение свадеб, но они пока не подтверждены.

«Считаю, что надо разрешить свадьбы, пусть и с ограничениями в количестве–40-50 человек, не более. Конечно, нужно размещать их с учетом социальной дистанции. Можно даже требовать от всех участников и гостей свадьбы тест, подтверждающий отсутствие COVID-19.

Что касается цен за свадебное торжество, то стоимость продуктов питания выросла и это отразится на счете. Но умные владельцы домов торжеств предложат доступные варианты, так как в условиях конкуренции, надо проявлять гибкость»,– сказал он.

Агаев считает, что начало вакцинации оживит рынок свадебных услуг. Надо, по его мнению, обязательно как можно быстрее восстановить строительный сектор и сферу услуг. По словам Агаева, из-за запрета на проведение свадеб вне рынка труда остались порядка 350 тысяч человек, предоставлявших услуги в данной сфере. В стране более 800 домов торжеств, и они простаивают почти год.

Он отметил, что некоторые эксперты считают, что свадьбы должны быть гораздо скромнее, но обычаи, традиции невозможно моментально поменять.

«Люди годами ходят на чужие свадьбы и надеются, что все те, кто приглашали их, придут и на свадьбы их детей. Нельзя никого в этом винить»,– подчеркнул Агаев.