Обнародован прогноз погоды на 20 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ночью и утром местами ожидается туман, изморось, вечером – дождь.

Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером в некоторых восточных районах возможны осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.