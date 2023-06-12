Власти Италии сообщили, что в день похорон бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони 14 июня в стране будет объявлен национальный траур.

Об этом сообщает агентство Adnkronos.

По данным агентства, с 12 по 14 июня 2023 года на госучреждениях на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств Италии будут приспущены флаги.

Местные СМИ сообщают о том, что Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после госпитализации, которая длилась 45 дней. Его положили в больницу из-за лейкемии, осложненной развившейся пневмонией.