В следствии по делу о посадке борта Ryanair в Минске, после которой были задержаны белорусский оппозиционер Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, появился свидетель. Это авиадиспетчер Олег Галегов, которого европейские службы безопасности называют авиадиспетчером, посадившим рейс компании Ryanair в Минске 23 мая. Он бежал из страны и сейчас рассказал, что операцию проводили сотрудники КГБ Беларуси, а сообщение о минировании самолета было заведомо ложным

Как стало известно The New York Times, Галегов подтвердил, что операцию проводил КГБ Беларуси. Он рассказал, что был ответственным за то, чтобы сообщить пилоту Ryanair о заложенной на борту бомбе и необходимости приземлиться в Минске из «соображений безопасности». В этот момент в диспетчерской находился офицер службы разведки, «в решающий момент взявший ситуацию под свой контроль», а до этого он координировал свои действия и рассказывал о происходящем кому-то по телефону, утверждает Галегов.

«У нас есть информация от спецслужб, что на борту находится бомба, и ее можно активировать над Вильнюсом», — сказал Галегов пилоту, согласно стенограмме.

Галегов рассказал европейским ведомствам подробности операции и заявил, что ее целью было именно задержание Протасевича, экс-главы оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного экстремистским в Беларуси.

Сведения, предоставленные Галеговым, кардинально не меняют ход следствия, поскольку изначально европейские службы склонялись к этому варианту. Однако они планируют использовать его показания как основу для будущего судебного разбирательства. (gazeta.ru)