По меньшей мере три человека погибли в давке у аэропорта Кабула в субботу, сообщает телеканал Sky News. По данным телеканала, хаос в аэропорту усиливается. На этой неделе сообщалось о людях, погибших в аэропорту афганской столицы из-за стрельбы, или давки.

Тем временем власти США уже выпустили предупреждение для своих граждан в Афганистане: не приезжать самостоятельно в аэропорт Кабула, поскольку это небезопасно.

Кабульский аэропорт оказался осажден людьми, желающими покинуть Афганистан после захвата власти талибами. Боевики вошли в Кабул в минувшее воскресенье, президент страны Ашраф Гани бежал из страны.