В давке на футбольном стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре погибли 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Найиба Букеле.

По информации пресс-службы президента, всего в давке пострадали около 90 болельщиков.

«Министр здравоохранения Франсиско Алаби сообщает, что помощь оказывается около 90 человек в связи с произошедшим на «Кускатлане», — говорится в заявлении.

Как пишут СМИ, причиной трагедии стали фанаты с фальшивыми билетами, которые пытались силой прорваться на матч. Игра была в итоге отменена.