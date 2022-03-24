Власти Дании выделили 2 млрд крон (300 млн долларов США) на прием украинских беженцев. Средства взяты из фонда помощи бедным странам из расчета, что с Украины в Данию прибудет 20 тыс. человек, сообщает агентство Ritsaus Bureau.

Власти на местах в стране приготовились к приему именно такого количества людей. Однако в правительстве предупреждают, что на самом деле беженцев может быть значительно больше. Если это произойдет, средства на их обеспечение будут снова взяты из фонда развития, из которого оказывается помощь таким странам, как Мали, Бангладеш, Буркина-Фасо и Сирия.

«Основное содержание стратегии правительства в области политического развития заключается в оказании помощи беженцам в ближайших районах. Сейчас Дания фактически становится таким районом, что означает особую ответственность», — пояснил министр по делам развития Флемминг Мёллер Мортенсен.