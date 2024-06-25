Польское правительство приняло решение выделить дополнительное финансирование в размере 3,88 млрд злотых (около 960 млн долларов) на создание системы ПВО ближнего радиуса действия Narew.

Как передает #, об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера Польши Дональда Туска.

«Совет министров принял постановление о докапитализации компаний, входящих в консорциум PGZ Narew, представленное министром государственных активов», — сообщили в канцелярии.

По информации, средства будут выделены в семь этапов с 2024 по 2030 годы.