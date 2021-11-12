Имама в селе Аметеркмахи в Дагестане убил пенсионер Асадулла Рахманов на фоне спора из-за земельного участка, сообщает Telegram-канал Mash.

«Он убил имама Абида Магомедова из автомата Калашникова, ранил его 47-летнего брата Арипа и 25-летнего племянника Магомеда», — уточнил канал.

Племянник имама пытался остановить нападавшего, ударив его ножом в шею. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.

По данным Telegram-канала Baza Рахманов подъехал к мечети после пятничной молитвы на своем автомобиле. Позже у него в багажнике нашли гранаты, пистолет и гранатомет.

Глава местной администрации Тагир Тагиров в комментарии изданию «Подъем» отметил, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

«Все — местные жители. Они друг друга знают. О причинах ничего не могу сказать, может быть, земельный вопрос, но конфликтов раньше не было. Сейчас там все службы, Росгвардия, оцепили дома, все работают», — уточнил он.

В то же время источник издания в МВД Дагестана заявил, что делом сразу занялся Следственный комитет.

«Там убийство. Никто не скрывался, уголовный розыск не был задействован в поиске и задержании подозреваемых. Поэтому сразу подключился СК».