В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 16 апреля пройдёт показ иранского анимационного фильма «Римская принцесса» на азербайджанском языке, сообщает #.

Впервые мультфильм был показан на 33-м Международном кинофестивале Fa jr.

Анимация была также дублирована на арабском языке и выпущена в Ирак, Кувейт, Ливан и некоторые другие страны Ближнего Востока.

В мультфильме «Римская принцесса» задействовано 40 персонажей, в создании которого участвовали почти 100 специалистов.

Режиссёр Хади Мухамеди.

Продолжительность 90 минут. Возрастное ограничение 6+.

«Римская принцесса» — это анимационный фильм,повествующий о взлетах и падениях христианской принцессы Малики. Малика считается внучкой пророка Иисуса Навина по отцовской и внучкой Римского императора по материнской линии.

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