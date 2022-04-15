В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 16 апреля пройдёт показ иранского анимационного фильма «Римская принцесса» на азербайджанском языке, сообщает #.
Впервые мультфильм был показан на 33-м Международном кинофестивале Fa
Анимация была также дублирована на арабском языке и выпущена в Ирак, Кувейт, Ливан и некоторые другие страны Ближнего Востока.
В мультфильме «Римская принцесса» задействовано 40 персонажей, в создании которого участвовали почти 100 специалистов.
Режиссёр Хади Мухамеди.
Продолжительность 90 минут. Возрастное ограничение 6+.
«Римская принцесса» — это анимационный фильм,повествующий о взлетах и падениях христианской принцессы Малики. Малика считается внучкой пророка Иисуса Навина по отцовской и внучкой Римского императора по материнской линии.
CinemaPlus всегда готов радовать своих маленьких зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.