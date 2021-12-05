Чилийские власти подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил в субботу департамент здравоохранения региона Вальпараисо.

«У резидента Чили, приехавшего из Ганы, был выявлен омикрон-штамм, что стало первым случаем заражения [этим штаммом] в Чили», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, заразившийся иностранец, живущий в Чили, въехал в страну 25 ноября. В день прилета в аэропорту ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Дополнительный анализ показал, что речь идет об омикрон-штамме.

«Пассажир, который был привит двумя дозами вакцины Pfizer, чувствует себя нормально и сейчас находится на карантине», — отметили в департаменте. По их данным, путешественник перед вылетом в Чили сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.