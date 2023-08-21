Французские власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в четырех департаментах на юго-востоке страны. Температура на горе Монблан стала выше нуля. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В сообщении уточняется, наивысший уровень опасности принят в связи с беспрецедентной температурой в департаментах Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара.

При красном уровне угрозы префектуры могут вводить различные ограничения. К таким мерам относится, в частности, запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий в период пиковых температур, а также организация работы населения в помещениях с кондиционированием воздуха.