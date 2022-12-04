Сборная Англии со счетом 3:0 обыграла команду Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре в присутствии 65 985 зрителей.

Забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57). Кейн забил первый гол на нынешнем чемпионате мира и 52-й — в составе сборной Англии. Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая только Уэйну Руни, на счету которого 53 забитых мяча. На чемпионате мира 2018 года в России Кейн стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Сборная Сенегала в третий раз принимала участие в чемпионате мира. При этом сенегальцы во второй раз в истории вышли в плей-офф мирового первенства. До этого команда в 2002 году дошла до четвертьфинала, уступив команде Турции (0:1 доп. вр.).

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с действующим чемпионом мира командой Франции. Французы на стадии 1/8 финала обыграли поляков (3:1). Четвертьфинальная встреча между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря.