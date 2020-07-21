В Черном море начались учения «Морской бриз»

В украинских водах Черного моря стартовали многонациональные военно-морские учения «Морской бриз – 2020» (Sea Breeze 2020).

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа и командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк объявили о начале маневров в видеообращении, сообщает Голос Америки.

Блэк отметил, что учения «Морской бриз» проводятся с целью повышения региональной безопасности в Черном море. Он сообщил, что в маневрах принимают участие военнослужащие из девяти стран, 27 кораблей и 19 летательных аппаратов.

Совместные учения украинских и американских военных проводятся 20-й год. Кроме Украины и США в этом году в них принимают участие корабли, самолеты и вертолеты стран-членов НАТО Болгарии, Норвегии, Румынии, Испании, Франции, Италии и Турции, а также Грузии, которая не является членом НАТО.

В этом году в ходе учений будут отрабатываться операции по перехвату на море, элементы противовоздушной и противолодочной обороны, поддержание живучести корабля и поисково-спасательные операции, говорится в заявлении, опубликованном Шестым флотом США в понедельник.

Американский эсминец «Портер» класса «Арли Берк» накануне вошел в Черное море для участия в учениях.

В учениях также примет участие самолет ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи VP (47).

Ожидается, что маневры продлятся до 26 июля.