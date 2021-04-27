В Черное море зашел корабль береговой охраны США

В сообщении Шестого флота США сообщили, что это сделано для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.

Как рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной ( НЦУО ), за кораблем следят силы Черноморского флота.

Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца «Портер» и «Дональд Кук», в альянсе объясняли это «наращиванием военной мощи» России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец «Томас Хаднер» и крейсер «Монтерей»

В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.