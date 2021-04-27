В Черное море зашел корабль береговой охраны США

Американский сторожевой корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Черное море.
В сообщении Шестого флота США сообщили, что это сделано для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.
Как рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО), за кораблем следят силы Черноморского флота.
Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца «Портер» и «Дональд Кук», в альянсе объясняли это «наращиванием военной мощи» России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец «Томас Хаднер» и крейсер «Монтерей»
В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.