В Чернигове казацкая община посвятила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в казаки. Об этом пишет городское подразделение украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

По информации издания, главе британского правительства присвоили имя Борис Чуприна (укр. «Чуб, шевелюра»).

Как сообщается, решение о посвящении политика в казаки приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви.

«Грамоту, удостоверяющую это, отправят в Лондон. На память об этом событии киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе казака Мамая», — сказано в сообщении.