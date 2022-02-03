Чешский аналитик Ян Кампбелл заявил, что Североатлантический альянс не будет расширяться, иначе ему предстоит прекратить существование. Об этом сообщает Parlamentní listy.

Кампбелл отметил, что в ближайшем будущем НАТО не сможет принять в свой состав новые государства, руководствуясь инстинктом самосохранения.

«Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах», — рассказал эксперт.

По его словам, в этом случае мир будет «спать спокойнее», а «страсти, ложь и лицемерие» уйдут в прошлое. (Газета.ру)