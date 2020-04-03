В Чечне из-за коронавируса введен комендантский час

С 3 апреля в Чечне запрещается движение пешеходов и транспорта с 20:00 до 08:00. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. Таким образом, Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час, сообщает Голос Америки.

Исключение будет сделано для отдельных организаций и служб, перечень которых в сообщении Кадырова не приводится. Данная мера, по словам Кадырова, является вынужденной. «Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно», считает Кадыров.

Ранее власти Чечни первыми закрыли все рестораны, кафе и места массового скопления людей из-за распространения коронавирусной инфекции. С 28 марта официально ограничено перемещение по республике и закрыт въезд в Грозный, а уже на следующий день в регионе был введен карантин. Жителям Чечни запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами, в аптеку или медицинской помощью.

C 5 апреля будет полностью закрыт въезд и выезд из Чечни.