На севере Буркина-Фасо произошло нападение на армию и добровольческие силы обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства государства.

Отмечается, что в результате нападения неизвестные убили 40 человек и ранили 33.

Ранее власти Буркина-Фасо объявили 13 апреля о введении всеобщей мобилизации для борьбы с боевиками террористических группировок, которые захватили часть территории страны. Государственный министр, министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали отмечал, что из-за ситуации в сфере безопасности в стране спасение нации зависит от национального пробуждения всех граждан для решения проблемы.