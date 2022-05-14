Германия и другие страны НАТО должны предоставить Финляндии и Швеции гарантии безопасности на период до их вступления в Североатлантический альянс, заявил председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот (от правящей Социал-демократической партии Германии), слова которого приводит газета Welt am Sonntag.

Он выступил с таким предложением в связи с тем, что Россия может отреагировать агрессивной риторикой и провокациями на желание финнов и шведов вступить в НАТО.

«Финляндия и Швеция должны знать, что они могут рассчитывать на поддержку Германии», — сказал Рот.

Как он уточнил, это нужно сделать посредством как можно более быстрой ратификации и предоставления добровольных гарантий безопасности как можно большим количеством партнеров по НАТО.

Рот обратил внимание, что Великобритания уже пообещала этим странам всеобъемлющие гарантии безопасности на фоне вторжения России в Украину. (Газета.Ру)