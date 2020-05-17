В Бундестаге выступают против участия Huawei в проекте 5G для Германии

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, исходя из опыта, полученного в борьбе против коронавируса, потребовал отстранить китайский концерн Huawei от создания инфраструктуры для мобильной связи пятого поколения 5G в Германии. «Мы на собственном опыте увидели, какие могут быть последствия, если мы уже не в состоянии производить такие простые продукты, как защитные маски, и зависим от таких стран, как Китай», — сказал политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 17 мая.

Рёттген, претендующий на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), отметил, что в таких критичных проектах, как мобильная связь — «нервная система цифрового общества», в частности 5G, Германия тем более не должна «попадать в зависимость от предприятий, которые подвержены влиянию китайского государства». (DW)

| 2020-05-17T12:58:30+00:00 17 мая 2020, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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