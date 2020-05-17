В Бундестаге выступают против участия Huawei в проекте 5G для Германии

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, исходя из опыта, полученного в борьбе против коронавируса, потребовал отстранить китайский концерн Huawei от создания инфраструктуры для мобильной связи пятого поколения 5G в Германии. «Мы на собственном опыте увидели, какие могут быть последствия, если мы уже не в состоянии производить такие простые продукты, как защитные маски, и зависим от таких стран, как Китай», — сказал политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 17 мая.

Рёттген, претендующий на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), отметил, что в таких критичных проектах, как мобильная связь — «нервная система цифрового общества», в частности 5G, Германия тем более не должна «попадать в зависимость от предприятий, которые подвержены влиянию китайского государства». (DW)