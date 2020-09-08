В бундестаге назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой.
Он также отметил, что отказ от строительства газопровода навредит репутации правительства ФРГ, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», — подчеркнул депутат в интервью газете Die Welt.
В то же время Эрнст, представляющий в бундестаге Левую партию, призвал Москву поделиться результатами расследования дела Навального с Германией и Европой, добавив, что и немецкое правительство должно «прозрачно» обмениваться информацией.