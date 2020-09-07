В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за пандемии

В Брюсселе в воскресенье, 6 сентября, прошла массовая демонстрация против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. По информации бельгийского онлайн-издания Le Soir, в ней приняли участие около 350 человек.

В ходе этой акции были задержаны как минимум два человека. Один из них подозревается в том, что ударил в лицо полицейского, которого после этого пришлось доставить в больницу.

По словам официального представителя полиции Оливье Слосса, большая часть протестующих, выступавших, в том числе, против повсеместного ношения масок, пришла на акцию без них. На плакатах, которые принесли с собой активисты, были такие надписи, как «Я дышу свободно», «Живи своей жизнью, эпидемия закончилась» и «Убитые маской».

Именно из-за отсутствия масок, а также из-за того, что протестующие не соблюдали социальную дистанцию, акцию было решено прекратить. По словам Оливье Слосса, полиция не применяла против демонстрантов специальные средства типа газа. Решение о прекращении демонстрации полицией было принято после того, как собравшиеся не отреагировали на несколько устных предупреждений, подчеркнул Слосс.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет как на государственных, так и и частных территориях. В Брюсселе ношение масок обязательно даже на свежем воздухе, если речь идет о центральных улицах. Штраф за нахождение в таком районе бельгийской столицы без маски составляет 250 евро. (DW)