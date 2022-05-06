Члены городских советов муниципалитетов Брюсселя и Сен-Жиля предложили переименовать названия улиц, в том числе: «Россия» и «Сталинград». В частности, предлагается переименовать улицу «России» в «Украину», пишет aa.com.tr.

Соответствующую инициативу члены городского совета объяснили тем, что Брюссель, как столица ЕС, должен громче возвысить голос против действий России, поддержав Украину, в том числе символическими решениями.

Член городского совета Сен-Жиля Марк Натер сообщил, что европейцы не хотят молчат о гуманитарной трагедии «у своего порога». «Мы хотим выступить с посылом надежды к украинцам, напомнить им о поддержке», — сказал он.

Улицы «Россия» и «Сталинград» расположены в оживленном районе в центре Брюсселя.